Det var landsstyret i Norges Røde Kors som vedtok å tildele prisen til Karpe «for deres mangeårige engasjement for mangfold, for oppvekstvilkårene for ungdom og for flyktninger, asylsøkere og innvandrere».

– Røde Kors tildeler prisen til Karpe på grunn av deres engasjement for fellesskapet. Karpe har med stort engasjement og troverdighet nådd fram med viktige budskap og holdninger til hele befolkningen, på tvers av bakgrunn, etnisitet, religion og geografi, blant annet med bruk av musikk og kultur i utradisjonelle kanaler og på nye måter og uttrykk, sier Siri Hatlen, president i Norges Røde Kors, i en pressemelding.

Karpe består av Chirag Rashmikant Patel og Magdi Omar Ytreeide Abdelmaguid.

Tidligere i uken gjorde Karpe det kjent at de gjennom sin stiftelse PAF har gitt en million kroner til protese- og rehabiliteringsarbeid i Gaza, og startet en Spleis.

– Vi kan hjelpe noen av dem på beina igjen. Bokstavelig talt. De minste barna skal vokse opp, og så lenge barn vokser behøver de jevnlig nye proteser, skrev duoen på Instagram.

Fredag kveld var spleisen på over 3,6 millioner kroner.

Røde Kors-prisen er en anerkjennelse for betydelig personlig innsats i humanitært og/eller sosialt arbeid nasjonalt eller internasjonalt i samsvar med Røde Kors sine grunnideer. Prisen har den siste tiden vært delt ut hvert tredje år.

Den offisielle prisutdelingen foregikk i Henry Dunant-salen i Røde Kors sine lokaler i Oslo. Salen er oppkalt etter han som i 1863 stiftet Den internasjonale Røde Kors-komiteen.