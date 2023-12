Den 22. oktober arrangerte NRK TV-aksjonen. Nå er alle pengene kommet inn og talt opp.

Over 311 millioner kroner skal gå til Redd Barnas arbeid for barn rammet av krig og konflikt i Gaza, Ukraina, Syria, Bangladesh, Sør-Sudan, DR Kongo og Norge, skriver Redd Barna i en pressemelding.

– Den store summen til vårt arbeid er et resultat av en utrolig innsats av bøssebærere, frivillige og givere i hele landet. Jeg er så takknemlig for og rørt over engasjementet for årets TV-aksjon og Redd Barna, sier generalsekretær Birgitte Lange i Redd Barna.

I år er det flere donasjoner til TV-aksjonen enn tidligere år. Likevel er summen per bidrag lavere enn i fjor.

– Det kan tyde på at mange er engasjert og ønsker å bidra selv om det er nedgangstider, sier leder for TV-aksjonen, Nina E. Larsen.

I 2022 ble det samlet inn totalt 291 millioner kroner.