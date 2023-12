Det bekrefter Arbeiderpartiet i en pressemelding.

– Vi vet at økonomiske problemer og psykiske helseutfordringer går hånd i hånd. Dette gjelder særlig gjeldsproblematikk. Forskning viser at en urovekkende høy andel av dem som sliter med gjeldsutfordringer også har forsøkt å ta sitt eget liv. Slik kan vi ikke ha det, sier stortingsrepresentant Even A. Røed (Ap).

Forslaget kom fra Rødt da opptrappingsplanen var til behandling i helse- og omsorgskomiteen, og fikk støtte fra flertallet bestående av regjeringspartiene, SV og Rødt.

Seher Aydar fra Rødt sier sammenhengen mellom gjeldsproblemer, særlig usikret gjeld, og selvmordsrisiko er godt og grundig dokumentert.

– Med dette flertallet har vi sikret at psykisk helse ikke ses på isolert fra livsbetingelser og økonomiske forhold, sier hun.