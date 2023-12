Mens årets koronabølge kom tidligere enn andre virus, har også influensatallene begynt å stige. Nå sier Nakstad at disse tallene trolig vil fortsette å stige i flere uker framover.

– Derfor må vi i alle fall forberede oss på en «dobbelt-epidemi» de neste ukene, med betydelig spredning av både korona og influensa, sier han til Dagbladet.

Helsevesenet er ifølge Nakstad forberedt på at det blir mange syke med influensa og korona denne vinteren, og sykehusene justerer aktiviteten sin etter beste evne for at ikke andre pasientgrupper skal bli rammet unødvendig.

– Hvis vi får en like stor bølge av innleggelser som i fjor vil det være krevende å håndtere, men foreløpig er det et godt stykke igjen til vi er der, sier han.