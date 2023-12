– De har ikke dokumentert at de driver sikkert. De har drevet ulovlig de siste dagene, forteller Eirik Reiersøl-Johnsen, direktør i Statens jernbanetilsyn, til NTB mandag kveld.

Vestfoldbanen mellom Larvik og Porsgrunn ble stengt rundt klokken 17 mandag. Da skrev Bane Nor at det var av sikkerhetshensyn. I en oppdatering klokka 20 skrev de at strekningen blir stengt inntil tirsdag klokken 12.

Mandag kveld forteller direktøren i Statens jernbanetilsyn at Bane Nor har manglet dokumentasjon på deler av strekningen i lengre tid.

– De fikk en midlertidig tillatelse som de har kjørt på en god stund. De plikter å dokumentere at sikkerheten er ivaretatt, det har de ikke gjort, sier Reiersøl-Johnsen.

Dagbøter på over en halv million

Han forteller videre at Bane Nor har fått dagbøter i to måneder og at beløpet har nådd 610.000 kroner.

Direktøren sier at han er overrasket over at Bane Nor ikke har klart å dokumentere sikker drift.

– Det er synd at dette er den eneste måten å få dem til å lytte, tilføyer Reiersøl-Johnsen.

Strekningen på Vestfoldbanen åpnet for trafikk i 2018, og Bane Nor fikk den gangen en midlertidig tillatelse til å kjøre tog i påvente av endelig dokumentasjon.

– Rett og slett flaut

Fornyelsen har blitt utvidet flere ganger, sist gang i september, da tillatelsen ble utvidet ut 30. november. Da valgte Statens jernbanetilsyn å sette ned foten, noe som møter full forståelse hos Bane Nors konserndirektør for utbygging, Bettina Sandvin.

– Vi forstår godt at jernbanetilsynet nå setter foten ned. Vi jobber nå med å få på plass den nødvendige dokumentasjonen så raskt som mulig, sier Sandvin i en pressemelding.

Bane Nor har ingen kommentar til anklagene om ulovlig drift, men sier situasjonen er beklagelig.

– Dette er en svært beklagelig situasjon som vi må få ryddet opp i så raskt som mulig. Vi beklager overfor de reisende og overfor Vy at vi måtte stenge. Dette er rett og slett flaut, sier Sandvin til NTB.

Vy har iverksatt alternativ transport, og det kjøres nå buss mellom Larvik og Skien.