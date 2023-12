Thomseth kommenterte den overraskende frikjennelsen av Johny Vassbakk (53) av Gulating lagmannsrett tirsdag.

– Retten har gjort sine vurderinger av bevisene, og vi registrerer at de ikke er enige med påtalemyndigheten, sier Thomseth til NTB.

– Tiltalte er nå frikjent, og det betyr at han anses som uskyldig, legger hun til.

Retten var svært kritisk til etterforskningen av Vassbakk og beskrev flere ganger at påtalemyndigheten må ha gått i en bekreftelsesfelle i etterforskningen av den 28 år gamle drapssaken.

– Vi er naturligvis ikke enig i dette, og kjenner oss ikke igjen i den kritikken, sier Thomseth.

Statsadvokaten trakk fram at lagmannsretten delte seg i en flertall og et mindretall, og at de fem dommerne, hvorav to er fagdommere hadde helt ulik oppfatning av bevisene.

– Beviskravet i straffesaker er svært strengt. Påtalemyndigheten mente det var oppfylt, men retten har vurdert det annerledes og det må vi forholde oss til, sier Thomseth.

Hun sier at det er Riksadvokaten som har ankekompetanse i saken, men at det er begrensede ankemuligheter.

– Det vi kan anke over er feil i saksbehandling og lovanvendelse. Det er uansett for tidlig å kommentere en eventuell anke, sier Thomseth.