Mange er frustrert, sinte og bekymret over planene om å gjøre om Nordlandssykehuset Lofoten til et distriktsmedisinsk senter.

– Det forstår jeg veldig godt. Det møtte folk med fakler i dag, de opplever at helsetilbudet deres er foreslått endret, sier Kjerkol til NTB.

I sosiale medier er protestene blitt tagget med #kokførbainna og #viblørikkesaktar.

Kjerkol understreker at hun forstår godt hvor viktig helsetilbudet er for folk. Om hun selv hadde bodd i Lofoten, hadde hun sikkert engasjert seg, bemerker hun.

– Jeg tror jeg nok selv ville vært blant dem som sto med en fakkel i hånda.

Årsakene til protestene er kuttplanene for sykehusene i Nord-Norge. En arbeidsgruppe har foreslått å gå fra to til ett akuttsykehus på Helgeland, degradere Lofoten sykehus til et distriktsmedisinsk senter og fjerne akuttilbudet på Narvik sykehus.

For Kjerkol er det viktig å få fram budskapet om at det er langt fram til det tas en beslutning.

Først skal Helse nord bli ferdig med sin prosess. Deres konklusjon på nyåret går videre til helseministeren, og etter en bred høring skal regjeringen ta beslutningen i april.