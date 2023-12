– Vi er svært overrasket og skuffet over at store mengder dokumentasjon lagt fram for Konkurransetilsynet ikke er blitt hensyntatt, skriver Norwegian i pressemeldingen.

Konkurransetilsynet vurderte Norwegians oppkjøp av Widerøe som negativt for konkurransen i norsk luftfart, men det skjønner verken Norwegian eller Widerøe. De tror heller det vil styrke norsk luftfart.

– Etter Konkurransetilsynets negative varsel har vi fått mange støtteerklæringer fra aktører som ser at kjøpet vil styrke norsk luftfart. Vi har fått god støtte fra kunder, fra ansatte i Widerøe og lokale folkevalgte, ikke minst i Nord-Norge, sier Geir Karlsen, konsernsjef i Norwegian.

De mener at til tross for en fremleggelse av nærmere 3000 dokumenter, så har ikke det i tilstrekkelig grad blitt tatt hensyn til.

Norwegian står på sitt og mener at de og Widerøe ikke er i en reell konkurransesituasjon. De har i sitt tilsvar til Konkurransetilsynet lagt vekt på at de mener selskapene utfyller hverandre.