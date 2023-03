Brasils president Luiz Inacio Lula da Silva taler under et møte med urfolksledere i det vernede området Raposa Serra do Sol i delstaten Roraima, Brasil. Hundrevis av urfolksledere fra flere etniske grupper møttes tidligere denne uka for å diskutere sine rettigheter, miljø, bærekraft, landavgrensning og ulovlig gruvedrift. Foto: Edmar Barros / AP / NTB