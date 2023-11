Mindre enn ett år gjenstår før OL-ilden tennes i Paris. Allerede er transportinfrastrukturen i byen under et enormt press på daglig basis, med både pendlere og turister som klager over dårlig frekvens, overbefolkning og urenslighet på tog og T-bane.

Ordfører Anne Hidalgo sier nå at selv om infrastrukturen rundt sommerlekene vil være klar, «er det to ting vi ikke vil være klare for», nemlig transportutfordringene og utfordringene med hjemløshet.

Uttalelsene falt i talkshowet Quotidien på TMC TV.

Når det gjelder transportsystemet vedgår Hidalgo at Paris fortsatt har problemer i det daglige. Fortsatt klarer man ikke å levere den komforten og punktligheten som innbyggerne trenger.

– Det er steder hvor transporten ikke vil være klar, og det ikke vil være nok tog, sier ordføreren.

Anklager

Innrømmelsen får flere politiske motstandere til å reagere skarpt.

Hidalgo har for øvrig vært under press den siste måneden etter at det viste seg at hun utvidet en offisiell reise til en den franske stillehavsøya Tahiti i oktober med et to ukers privat besøk i ferieparadiset.

Kritikere har gitt kontroversen navnet «Tahitigate» og anklager Hidalgos støttespillere for å ha forsøkt å skjule hennes fravær ved å legge ut arkivbilder av henne i sosiale medier. På bildene er ordføreren avbildet i Paris.

Innleggene inkluderer en video av ordføreren som sykler langs Seinen. Hidalgo har på det sterkeste benektet å ha gjort noe galt.

Enighet om behov

Transportminister Clément Beaune har anklaget Hidalgo for ikke å være til stede på komitémøter som har som mål å diskutere transportinfrastrukturen i den franske hovedstaden.

«Fru Hidalgo er ikke på plass, hun deltar ikke i arbeidsmøter, men har en mening om andre. For en respekt hun har for våre offentlige tjenestemenn og for befolkningen i Paris,» skriver han på X, tidligere Twitter.

Når det gjelder de hjemløses situasjon, sier Hidalgo at hun ønsker å bruke OL som en sjanse til å finne en langsiktig løsning på problemet med folk som sover på gatene og inne på metrostasjoner i Paris.

– Alle er enige om behovet for forbedringer. Vi må gjøre forbedringer, men vi er ikke helt i mål, sa hun til TMC TV.