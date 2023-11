– Nødetatene er på stedet og jobber med evakuering og slukkearbeid, skriver politiet i Oslo på X klokken 2.45.

Da hadde brannmannskapene fått kontroll på brannen.

Politiet opplyser at en person ble evakuert fra leiligheten, og at det ikke var behov for ytterligere evakuering. Vedkommende er fraktet til legevakt for undersøkelse.

Brannårsaken er foreløpig ikke kjent, men det jobbes med å få klarhet i dette.