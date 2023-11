Påtalemyndigheten avviser også 43-åringens påstand om at han handlet i nødverge, skriver Stavanger Aftenblad.

På kvelden 12. november i fjor ble politiet kalt ut til en voldshendelse nær Eiganes gravlund. Politiet fant en mann som var skutt i magen og hånden og slått i hodet med et brekkjern, ifølge tiltalen. Han ble kort tid etter erklært død.

Aktor mener vilkåret for nødverge ble opphevet allerede før skuddene ble avfyrt. Det skal ha ligget sjalusi bak konfrontasjonen der tiltalte avfyrte pistolen.

To andre personer ble siktet for drapet, men kun 43-åringen ble tiltalt. En 52 år gammel kvinne er tiltalt for å ha ødelagt bevis, da hun skal ha vasket tiltaltes frakk for blod.