– Det er en alvorlig hendelse. Saken i Moss er under politiets etterforskning, og jeg kan ikke kommentere den spesifikt, men jeg har forståelse for at det kommer reaksjoner. Regjeringen tar gjengkriminalitet og utviklingen av den på høyeste alvor.

Det sier justisminister Emilie Enger Mehl til NTB etter at en svensk statsborger tirsdag ble skutt flere ganger utenfor Mossehallen i Moss.

Ingen personer er foreløpig pågrepet etter skyteepisoden som politiet knytter til et kriminelt miljø.

– Vi har gjort mange tiltak i høst. Blant annet har vi fått til et tettere samarbeid med Sverige og foreslått å gjøre endringer i ungdomsstraffene, sier Mehl.

– Sverige har en voldsbølge som mangler sidestykke

Justisministeren forteller videre at det fortsatt er klare forskjeller på Norge og Sverige, både nå og tilbake i tid.

– Det er fortsatt trygt i Norge. Sverige har en voldsbølge som mangler sidestykke. Jeg har forståelse for at politiet merker presset og må løse oppgaver med begrensede midler i det som er en krevende tid.

De siste ukene har det vært flere alvorlige hendelser som har foregått i det offentlige rom.

– Totalt uakseptabelt

Blant annet ble en person påkjørt og alvorlig skadd på Solli plass i Oslo søndag. Politiet tror ikke hendelsen var tilfeldig og har totalt siktet fire personer for drapsforsøk eller medvirkning til dette i saken.

24. oktober eksploderte en bombe i Drøbak. Politiet vil ikke si noe om hva som kan være motivet, utover at det fremstår som en intern konflikt.

– Dette var et målrettet angrep innad i kriminelle miljøer og det er viktig for meg å understreke at det er trygt å bo og leve i Drøbak, har politiadvokat Christian Finnanger tidligere uttalt til NTB.

– Uakseptabelt

– At hendelser som dette skjer i det offentlige rom, er totalt uakseptabelt. Vi skal ikke ha det, og jeg er helt enig i at vi må gjøre det vi kan for stoppe den negative utviklingen, sier Mehl.

Til slutt understreker hun at de aller fleste drap og drapsforsøk her til lands oppklares.

– Det vil få konsekvenser. Ingen skal få drive med kriminalitet i Norge og tro at de slipper unna med det, sier justisministeren.