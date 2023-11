– Det handler om at Oslo Pride skal ha et egnet sted der folk føler seg trygge. Det er særlig viktig etter terroren 25. juni i fjor, og det tror jeg det er bred forståelse for, sier Julianne Ferskaug (V), byråd for arbeid, integrering og sosiale tjenester, til Nettavisen.

Derfor har et overveldende flertall i bystyret vedtatt at kommunen skal tilby en femårig kontrakt til Oslo Pride for bruk av Kontraskjæret fra 2025.

Avtalen kan imidlertid ikke gjelde før i 2025, fordi området allerede er lånt ut til visning av fotball-EM på storskjerm etter at kommunen i 2019 inngikk en femårig kontrakt med selskapet Fotballfesten AS.

Byrådet ber Fotballfesten om å søke om å bruke andre kommunale arealer når kontrakten går ut. Daglig leder Geir Oterhals i selskapet forteller til Nettavisen at han har invitert Oslo Pride til å samarbeide om bruk av området.

– Dette er byens to største arrangementer, som bør, kan og må spille hverandre gode. Det renner ikke akkurat over av andre områder i Oslo som er egnet for vårt arrangement. Det er trist hvis vi blir skviset ut av Oslo kommune, sier Oterhals.

Oslo Pride-leder Dan Bjørke sier til Nettavisen at de har vurdert at det ikke er mulig å samkjøre fotballfesten med Pride.