Kvinnen fikk medhold i flyklagenemnda, men Norwegian tar ikke denne konklusjonen til følge, og dermed går hun rettens vei, skriver Finansavisen.

Episoden skjedde i mars i år. Kvinnen hadde fløyet fra Warszawa til Oslo i desember med en liten hund i en hundebag. Det hadde ikke Norwegian sett grunn til å reagere på, skriver Flysmart24.

Da hun skulle hjem til den polske hovedstaden, hevdet imidlertid Norwegian at hundebagen ikke kunne lukkes og nektet henne å fly med dem. Kvinnen måtte da betale 5000 kroner for å fly med et annet flyselskap – som godtok den samme hundebagen.

Flyklagenemnda mente at kvinnen har krav på å få erstattet utgiftene til ny billett, samt få 400 euro i standard EU-kompensasjon.

Kommunikasjonsrådgiver Silje Glorvigen i Norwegian sier selskapet beklager måten kvinnen ble behandlet på, men at de er prinsipielt uenige om saken.

– Bagen til denne kunden kunne ikke lukkes ordentlig og ble derfor ikke godkjent av flyplassagentene. Burene skal være godt sikret, og vi kan ikke risikerer at kjæledyret sniker seg ut av buret og løper fritt rundt i kabinen, sier hun til avisa.