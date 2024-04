Truslene ble framsatt på chattekanalen Discord av en gutt med høyreekstreme sympatier, skriver Politiets sikkerhetstjeneste (PST) i en pressemelding.

Videre opplyser PST at gutten var fra et annet europeisk land.

– I dette tilfellet peker alt mot at det dreier seg om et ønske om å skape frykt, og at det ikke foreligger verken evne eller vilje til å utføre voldelige handlinger her i Norge. Personen blir fulgt opp av lokale myndigheter i landet han er hjemmehørende i, skriver PST.

Som følge av trusselen og PSTs påfølgende trusselvurdering valgte Politidirektoratet å heve beredskapen i helga. Dermed ble den nasjonale bevæpningen som allerede var planlagt i forbindelse med feiringen Eid al-fitr mellom 9. og 13. april framskyndet til å gjelde fra lørdag.

– PST jobbet tett med nasjonale og internasjonale samarbeidende partnere, og trusselen ble tatt ned i løpet av søndagen da vi lyktes å identifisere personen som sto bak, skriver de.

Terrortrusselnivået i Norge er fortsatt moderat, og slike trusler er innenfor hva som kan forventes i en slik situasjon.