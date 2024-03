Åtte drept av bilbombe i Syria

Åtte personer ble drept da en bilbombe gikk av på et marked i en by kontrollerte av protyrkisk milits nord i Syria, opplyser observatørgruppen SOHR.

I tillegg ble minst 23 personer skadd da bomben gikk av midt på et populært marked i byen Azaz i provinsen Aleppo natt til søndag, skriver Syrian Observatory for Human Rights. Den London-baserte gruppen understreker at dette er foreløpige tall.

Mann pågrepet etter ran i Trondheim

En mann i 20-årene er pågrepet, etter å ha ranet to mindreårige gutter i Trondheim sentrum. I forbindelse med ranet skal gjerningspersonen ha brukt vold mot to mindreårige gutter.

– Han stjal noen eiendeler fra guttene. I ettertid ble det truet med kniv, sa operasjonsleder Wenche Johnsen i Trøndelag politidistrikt til NTB.

Væpnet utrykning etter våpenspøk i Drammen

Natt til søndag rykket politiet ut med væpnede styrker i Drammen etter at noen ringte og hevdet de var ranet med pistol.

Det hele viste seg etter hvert ikke å være et ran, men en spøk, noe politiet likte dårlig. En person vil bli anmeldt i ettertid.

Toryene på vei mot katastrofevalg

En måling viser at toryene i Storbritannia kan ende med bare 98 plasser i Parlamentet, mot 468 til Labour. Statsminister Rishi Sunak kan miste sin plass. Målingen fra Survation gir det konservative regjeringspartiet 26 prosents oppslutning, mens Labour får 45 prosent, skriver The Times.

Det skotske nasjonalistpartiet får 41 mandater i den nye målingen, mens Liberaldemokratene og walisiske Plaid Cymru får henholdsvis 22 og 2 plasser.

Canada vil gjøre prevensjon gratis for kvinner

Regjeringen i Canada sier den vil betale for de vanligste formene for prevensjon, inkludert spiral, p-piller, p-stav og angrepille for ni millioner kvinner i fruktbar alder, sier visestatsminister Chrystia Freeland.

Forslaget om gratis prevensjon er en del av en reform som ble varslet i februar og som også skal dekke kostnadene for diabetesmedisin for rundt 3,9 millioner canadiere. Det er provinsene som står for det offentlige helsevesenet i Canada, og regjeringen har fortsatt igjen å overbevise dem. Quebec og Alberta har allerede sagt at de ikke vil bli med på den nye ordningen.

Lilleberg med assist da Tampa vant på hjemmebane

Emil Lilleberg noterte seg for en assist da Tampa Bay Lightning vant 4–1 i nattens hjemmekamp mot New York Islanders.

21 sekunder ut i den siste perioden fyrte nordmannen av et av et slagskudd fra blålinjen, og foran mål sto lagkamerat Steven Stamkos, som styrte pucken i mål. Assisten var Lillebergs femte siden han kom til NHL.