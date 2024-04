– Det har vært en lang dag, og avhør er nå gjennomført. Siktede erkjenner straffskyld etter siktelsen, sier advokat Frode Aabak i en melding til NTB.

Han sier han ikke kan gå nærmere inn på hva kvinnen har forklart i avhør.

– Hun er veldig preget og lei seg for det som har skjedd. Hun samtykker til varetektsfengsling, sier Aabak.

Pågrepet hjemme

Det var like etter midnatt natt til søndag at en mann i 50-årene ble funnet død i sitt eget hjem i Braskereidfoss i Våler kommune. Mannen ble oppfattet som enten meget hardt skadd eller død. Det ble igangsatt forsøk på livredning uten at dette lyktes, og mannen ble erklært død.

På stedet var den avdøde mannens samboer. Hun har siden fått status som vitne og har blitt avhørt. Hva hun har sagt, ønsker ikke politiet å gå inn på. Det er ikke mistanke om at hun har vært delaktig i drapet.

Det var en bekjent av siktede som varslet politiet om hendelsen. Politiet oppsøkte så den siktede kvinnens bolig og pågrep henne der.

– Det er opplysninger fra melder om mulig gjerningsmann som gjorde at vi oppsøkte bostedsadressen til den siktede, sier politiadvokat Vibeke Stolp Ekeland i Innlandet politidistrikt til NTB.

Framstilles for varetekt

Den siktede kvinnen, som også er i 50-årene, knyttet seg tidlig til handlingen. Hun skal framstilles for varetektsfengsling mandag, og påtalemyndigheten vil der begjære at kvinnen fengsles i fire uker med brev- og besøksforbud, samt isolasjon i to uker.

Politiet bekrefter at det er en relasjon mellom den avdøde og siktede. Ekeland sier til NTB at det verken er snakk om en partnerrelasjon eller en familiær relasjon, og kaller relasjonen et «bekjentskap».

Hva som er bakteppet for hendelsen, er foreløpig uklart. Før avhøret av kvinnen ble gjennomført, opplyste politiet at de ikke kjenner motivet for drapet.

– Vi har behov for å avhøre flere for å få rede på hvor personer har vært på ulike tidspunkter, sier Klauseie.

En formening om dødsårsak

Politiinspektør Henning Klauseie forteller at politiet har tatt beslag i en gjenstand som de mener ble brukt da mannen ble drept, men av hensyn til etterforskningen ønsker han ikke å kommentere dette ytterligere.

Politiet har en formening om hva dødsårsaken er, men Klauseie ønsker ikke å uttale seg om det før den endelige obduksjonsrapporten er klar til uka.

Mannens pårørende er varslet.