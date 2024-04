Hendelsen som fant sted på en Esso-stasjon natt til 30. oktober 2022, resulterte i straffesaken hvor en politimann på Kongsberg er tiltalt for to tilfeller av grov kroppskrenkelse og grovt uaktsomt brudd på tjenesteplikten. Han slo Simensen (27) med knyttet neve, sprayet ham med pepperspray og slo ham i hodet og på kroppen med batong.

Han slo også Simensens kamerat Kristian Teigen to ganger i låret med batong.

Politimannen nekter straffskyld og ble i fjor sommer frikjent under dissens i Buskerud tingrett.

Slengt i bakken

En vekter som hadde kastet ut Simensen fra et utested i Kongsberg sentrum, mente seg drapstruet av Simensen og henvendte seg til politiet på Esso-stasjonen.

Simensen kom til stedet noen sekunder etter. Deretter eskalerte situasjonen raskt. Simensen hevder han sto og diskuterte hva som hadde skjedd og hva som ble sagt ved utestedet, da han «ut av det blå» ble lagt i bakken av den nå voldstiltalte politimannen.

Politimannen ga seg verken til kjenne eller kom med noen pålegg før Simensen ble lagt i baken, ifølge fornærmede. Deretter tok instinktene over.

– Det kommer en person og tar tak i meg. Jeg skvetter til og kobler ikke helt hva som skjer. Det skjedde veldig fort. Jeg ble bare slengt i bakken, sa Simensen.

Ikke aggresjon

Det var utelukkende beskyttelsesinstinkt som styrte handlingene hans, framholdt Simensen i retten. Den voldsomme motstanden som er til dels dokumentert gjennom videoopptak fra stedet og beskrevet i forklaringen til den tiltalte politimannen, skyldtes et behov for å komme seg ut av en farlig situasjon, ifølge forklaringen.

– Det skapte en panikkreaksjon. Det er ikke aggresjon. Det er panikk, rett og slett, sa Simensen under aktors utspørring.

Den tiltalte politimannen sa han opplevde en motstand som var voldsom og mer voldsom enn han noen gang hadde opplevd tidligere, da han forklarte seg for retten. Han gjentok onsdag at maktbruken ble ansett som nødvendig for å få kontroll over fornærmede og situasjonen som sådan.

– Jeg slår flere ganger, men ingen av slagene har effekt på Simensen, sa politimannen.