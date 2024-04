En oljepris som nærmer seg 90 dollar bidro til at også onsdag endte i pluss på børsen.

Oljeprisen lå ved børsslutt på 89,7 dollar for et fat nordsjøolje, opp med 0.6 prosent. Et fat amerikansk lettolje steg med i underkant av 0,5 prosent til rundt 85,5 dollar fatet.

Equinor ble dagens mest omsatte aksje, fulgt av DNB og Norsk Hydro.

Equinor-aksjen falt med 0,5 prosent, DNB steg med 1,3 prosent, mens Norsk Hydro steg mest blant de større selskapene på hovedindeksen med hele 5,1 prosent. Aker BP steg med 1,1 og Telenor med 0,4 prosent.

Bioteknologiselskapet Lifecare var dagens børsvinner med en oppgang på hele 67,2 prosent etter nyheten om at de hadde nådd målet for sin pilotproduksjon av en glukose-sensor, noe som betyr at selskapet kan starte med automatisert produksjon. Sensoren kan bety en lettere hverdag for diabetikere.

Blant de europeiske aksjeindeksene steg DAX 30 i Frankfurt med 0,4 prosent, CAC 40 i Paris med mer moderate 0,3, mens FTSE 100 i London falt med 0,1 prosent.