– Det har vært travelt i dag, med tre redningsaksjoner i samtidig, sier operasjonsleder i politiet i Troms, Karl-Erik Thomassen, til NRK.

Finværet i nord gjorde at mange valgte å ta turen til fjellet. Det sørget også for et lite ras med ulykker.

To personer ble fløyet samtidig til Universitetssykehuset i Nord-Norge etter to separate ulykker i Sherpatrappen i Tromsø. Tidligere hadde en skiløper skadd seg på Melkefjellet i Lavangen kommune. Skiløperen ble også sendt av gårde med luftambulanse.