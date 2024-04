– Jeg er glad for at over ni av ti klarer statsborgerprøven, og det er bare å gratulere, sier arbeids- og inkluderingsminister Tonje Brenna (Ap) i en pressemelding.

Antallet som består statsborgerprøven er jevnt høy over hele landet. Resultatene er imidlertid best i Oslo og Vestland, der henholdsvis 93,9 og 93 prosent består prøven.

Statsborgerprøven ble etablert i 2017, og siden den gang har det vært en økning i andelen som består.

– Det er en positiv trend som viser at de har opparbeidet seg ferdigheter i norsk og kunnskap om det norske samfunnet, sier direktør Sveinung Skule i Direktoratet for høyere utdanning og kompetanse.

Statsborgerprøven er en kunnskapsprøve med utgangspunkt i Lærerplan for opplæring i samfunnskunnskap for voksne innvandrere. Prøven inneholder 32 poenggivende spørsmål, der deltakerne må svare rett på minst 24 for å bestå.

Hvis du skal søke på norsk statsborgerskap og er mellom 18 og 67 år, må du bestå statsborgerprøven eller prøven i samfunnskunnskap på norsk.