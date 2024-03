Flere steder på Østlandet fant folk synlige bevis på det sjeldne værfenomenet, også kalt blodregn.

– Jeg leste om blodregnet på nettet og bestemte meg for å gå ut og sjekke. På taket på en caddy var det synlige bevis, sier Jørn Guldahl fra Løken til Indre Akershus Blad.

Han er fascinert over at sanda kan reise så langt.

- Det er veldig langt fra Sahara til Løken, og jeg tenker at sandpartiklene må gå veldig høyt opp i lufta for å kunne komme ned her i Norge, sier Guldahl som skal spyle bilen før vask, slik at det ikke blir riper.

Også fra Langesund, Nordre Follo og Tønsberg er det kommet rapporter om rødt støv. Værfenomenet skyldes altså at sand fra ørkenen har blåst nordover, forklarer Hanne Beate Skattør fra Meteorologisk institutt til NRK.

– Når skyer dannes og vann kondenseres, trenger de partikler å feste seg til, i dette tilfellet sandpartikler. Det gjør at regnet kan få en rødlig farge og etterlate et rødlig støvlag på bakken, sier hun.