De siste ti årene har det i snitt omkommet fem bønder i året i Norge. En av hovedårsakene er velt med traktor, en annen er håndtering av dyr, som kyr og okser, melder Nationen.

– Selvsagt er to to for mye, men sammenlignet med tidligere år er det en nedgang, sier Halle Arnes, koordinator for 43 HMS-rådgivere i Norsk Landbruksrådgiving til avisen.

Hun sier det har vært gjort et godt stykke arbeid fra flere på å få bønder til å bruke sikkerhetsbelte. Han trekker også fram en stor innsats fra Arbeidstilsynet.

Fra årsskiftet ble det påbudt å ettermontere setebelte i traktor som er utstyrt med beltefester eller festepunkter.