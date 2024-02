LOs representantskap vedtok som ventet at årets lønnsoppgjør må resultere i økt kjøpekraft under sitt møte på Folkets Hus i Oslo tirsdag.

Det ble også vedtatt at oppgjøret skal gå forbundsvist. Det betyr at hvert forbund forhandler for seg. Først ut er derfor Fellesforbundet, som møter Norsk Industri i midten av mars.

Frontfagsmodellen innebærer at den lønnsrammen konkurranseutsatt industri har bæreevne til, blir førende for øvrige oppgjør, også for store ansattegrupper i stat og kommune.