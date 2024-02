Farevarselet gjelder fra fredag klokken 11 til fredag klokken 17.

Det ventes kraftige vindkast på 25–35 meter per sekund fra sørvest, ifølge Varsom.no. De kraftigste vindkastene ventes nær kysten.

Meteorologene advarer om at det er fare for skade på bygninger og infrastruktur. Kansellerte avganger for ferje, fly eller annen transport forventes.

– Strømforsyningen vil bli påvirket, for eksempel som følge av trær som knekker eller kommer i kontakt med strømnettet. Veier kan bli stengt på grunn av trær eller andre objekter i veibanen, heter det i farevarselet.