De nøyer seg dermed med enstemmig kritikk i merknadene etter behandlingen av Trettebergstuens habilitetssak.

Larsen og Nylund er venner av Trettebergstuen.

– At Trettebergstuen var av den oppfatning at når en statsråd er inhabil overfor en kandidat for utnevnelse, kan statsråden «være med i forberedelsene av utnevnelse, men at selve utnevnelsen må foretas av andre», er for oss uforståelig. Vi mener at saken er svært alvorlig, men konstaterer at statsråden har tatt ansvar for dette ved å gå av, sier saksordfører Grunde Almeland (V).