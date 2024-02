Klokka 13.40 kom det melding om snøskred som har gått over veien på E69 nord for Honningsvåg, ved Seibukta, opplyser politiet.

Det er et forholdsvis stort skred, rundt 250 bredt og 5 meter høyt. Nødetatene er på stedet sammen med entreprenør.

– Vi undersøker om det er biler involvert. Ellers er det lite trafikk i området og ingen bebyggelse i nærheten, sier operasjonsleder Lars-Rune Hagen i Finnmark politidistrikt til NTB.

Et grovsøk tyder ikke på at noen er tatt, melder politiet på X/Twitter. Et redningshelikopter er tilkalt, det samme er redningshunder.

Det er dårlig vær i området, med mye vind og snø. Veien kommer tidligst til å åpne torsdag, ifølge Vegvesenet.

E69 er stengt en rekke steder på grunn av uvær og flere snøskred.