– Det var forbipasserende som meldte om hendelsen, og innringer sa at det så ut som at en av personene bar et våpen, sier operasjonsleder Sindre Lotsberg til NTB.

Opplysningene ikke verifisert, understreker han. Videre sier han at politiet tror det dreier seg om et slagsmål mellom to personer, hvor de har kontroll på én.

Ifølge Lotsberg virker det ikke som at noen ble fysisk skadd, men han sier at personen de har kontroll på, sjekkes av helsepersonell.

Politiet oppsøker flere adresser på Storhaug for å komme i kontakt med en mann som skal ha vært involvert i saken, opplyser Lotsberg til Stavanger Aftenblad , som omtalte saken først.