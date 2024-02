Programmet Sora skal kunne lage videoer så gode at det er vanskelig å avsløre at de er laget med kunstig intelligens (KI).

Sora kan produsere realistiske opptak på opptil ett minutt som følger brukerens instruksjoner om både emne og stil. Ifølge en bloggpost fra Open AI er verktøyet også i stand til å lage en video basert på et stillbilde eller utvide eksisterende opptak med nytt materiale, skriver The Guardian.

Open AI – som står bak den populære tekstgenereringsmodellen Chat GPT – illustrerer sin artikkel med et eksempel på hvordan en slik video vil se ut og kunngjorde samtidig at de hadde åpnet tilgang til Sora for noen få forskere og videoskapere.

«Vi lærer KI å forstå og simulere den fysiske verden i bevegelse», skriver selskapet.

Selskapet lanserte stillbildegeneratoren Dall-E i 2021 og tekstgenereringsmodellen Chat GPT i november 2022, som raskt fikk 100 millioner brukere. Andre KI-selskaper har også lansert videogenereringsverktøy, men disse modellene har bare vært i stand til å produsere noen få sekunder med opptak som ofte har liten relevans til det de ble bedt om å gjøre, skriver den engelske avisen.

Både Google og Meta har sagt at de er i ferd med å utvikle generative videoverktøy, selv om de ikke har lansert dem offentlig, slik som Open AI nå har gjort.

– Historisk

– I går kveld ble det umulig å se forskjell på ekte videoer og KI-genererte videoer. Et historisk skifte i vårt forhold til teknologi har sannsynligvis nå skjedd, sier Venstres Grunde Almeland, som leder kulturkomiteen på Stortinget.

– I 2024 skal store deler av verden gå til valg. Dette blir en av de store testene for samfunnet vårt, og KI vil åpenbart ha en effekt. Dette er ikke tiden for å vente og se hva som skjer her i Norge, sier han, og krever at regjeringen må handle og få på plass merking av KI-generert innhold.

– Vi trenger nasjonal politikk på kunstig intelligens. Den nye digitaliseringsstrategien til regjeringen står nå i fare for å være utdatert før den er lansert. De må få fart på arbeidet, få fingeren ut og lansere strategien. Det er nødvendig for at norsk næringsliv og samfunn får klare rammer å rette seg etter. Slik det fremstår nå har ikke regjeringen noen plan, sier han til NTB.

EU samlet seg tidligere denne måneden om regler for bruk av KI etter å ha foreslått et regelverk allerede i 2021. EU-parlamentet skal stemme over forslaget i mars eller april, og den formelle politiske godkjenningen vil etter planen skje i mai.

Hastverk

I januar sa digitaliseringsminister Karianne Tung (Ap) at hun ønsker å innføre EUs nye KI-regelverk så raskt som mulig i Norge.

– I Norge må loven gjennom EØS-kvernen, høringsrunder og Stortinget før den blir vedtatt. Men den prosessen skal altså gå raskere enn normalt, sa Tung til NTB. Hun får full støtte til en rask prosess fra Almeland, som mener det haster med tanke på hvor raskt KI utvikler seg.

– Norge må være lynkjappe med å implementere KI-forordningen til EU, straks den er klar. Den vil sørge for at norsk næringsliv har samme spilleregler som resten av EU, samtidig som vi ivaretar grunnleggende rettigheter for hver enkelt av oss, sier Almelid.

– Nå må regjeringen våkne, de kan ikke lenger sitte og vente på å ta tak i dette politisk. Teknologien på kunstig intelligens utvikler seg nå så raskt at innen noen uker vil den sannsynligvis ha blitt flere ganger kraftigere, avslutter han.