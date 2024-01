– Hvis du ikke får annen beskjed, møt opp på flyplassen som normalt, sier pressevakt Lina Lindegaard Carlsen i Widerøe til Dagbladet.

– I motsetning til i går tar vi sikte på å starte flytrafikken der været tillater det i dag. Vi gjør lokale vurderinger av værsituasjonen, sier hun.

Mandag ble alle selskapets flyginger nord for Trondheim innstilt som følge av uværet i Nord-Norge.

Carlsen understreker imidlertid overfor NRK at til tross for at tirsdagens vær kan bli mildere enn mandagens, har Widerøe begrensninger med tanke på fly og vindstyrke. Hun ber om forståelse fra reisende.

– Det kan være ulike forhold fra flyplass til flyplass, sier hun til rikskringkasteren.