Programredaktør og direktør for innholdsstrategi Trygve Rønningen i TV 2 bekrefter nyheten overfor egen kanal.

Han oppgir ikke årsaken til at 2024 blir et «Skal vi danse»-løst år, men lover at de har store planer for programmet fremover.

– Vi er veldig glade for det enorme engasjementet rundt «Skal vi danse», og vi kan nå bekrefte at det blir en ny sesong i 2025, sier Rønningen.

Høsten 2025 blir det storslagent 20-årsjubileum for det folkekjære TV-programmet.

– Vi ønsker å bruke god tid til å løfte programmet til nye høyder, sier programredaktøren videre.

Programmet har samlet nordmenn i sofakroken 17 år på rad og har vært en viktig del av TV 2s høstmeny.

I forrige sesong var det artist Alexandra Joner som gikk helt til topps i dansekonkurransen sammen med sin dansepartner Ole-Thomas Hansen. Blant tidligere vinnere av konkurransen er Kristian Ødegård, Hanne Sørvaag og Andreas Wahl.