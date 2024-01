Romerikes Blad skriver at Akershus gjør alt de kan for å holde folk vekk fra veiene mandag. Da er det varslet speilblank is på grunn av mildværet.

Det betyr at 24.000 elever får hjemmeundervisning når videregående skoler holdes stengt. Alle oppsatte timer på fylkeskommunens tannklinikker er avlyst.

– Det er alvor når vi sier at folk skal holde seg unna veiene, sier Håkon Snortheim (H), fylkesråd for samferdsel i Akershus fylkeskommune til Romerikes Blad.

Han påpeker at privatbiler kan sperre for brøytebiler og andre som virkelig må fram.