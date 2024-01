Kjerkol-saken behandles på lik linje som alle andre studentsaker, og at saksbehandlingen er unntatt offentlighet, sier prorektor Levi Gårseth-Nesbakk ved universitetet til NRK.

Han ønsker ikke å si noe om hvor lang tid behandlingen vil ta, eller om universitetet har vært i kontakt med helseministeren.

I helgen kom det fram at Kjerkols masteroppgave fra 2021 har flere tekstlikheter med andre akademiske oppgaver. Selv har helseministeren sagt at hun ikke har kopiert, men søndag kveld svarte hun at en redigeringsfeil gjorde at noen formuleringer ble stående igjen.