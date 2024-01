Den amerikanske avisen siterer ikke navngitte kilder med kjennskap til saken. De sier at Shell innstiller transporten via Rødehavet på ubestemt tid. Dermed slutter de seg til flere andre selskaper som har gjort det samme.

Kildene sier at Shell frykter et massivt oljeutslipp og at mannskap skal bli skadd hvis Houthi-militsen lykkes med å rammet et av selskapets skip.

Nylig gjennomførte USA og Storbritannia angrep mot houthi-militsen i Jemen i et forsøk på å sikre skipsfarten i Rødehavet.

Angrepene har likevel fortsatt, og tirsdag ble et greskeid tankskip truffet av en rakett.

Den iranskstøttede houthi-militsen sier de utfører angrepene i solidaritet med Hamas på Gazastripen, og at angrepene først og fremst er rettet mot skip med kobling til Israel.