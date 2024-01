Stormen fortsetter å herje i nord

Det er fortsatt et kraftig uvær i Nord-Norge. Vegtrafikksentralen opplyser at de har fått inn en rekke telefoner i løpet av natten. Det er stengte veier og fergesamband i hele landsdelen.

– Vi har masse stengte veier og innstilte ferger overalt. Det er mye uvær fortsatt. Det gjelder Finnmark, Troms og Nordland, sier trafikkoperatør Brita Bjerkli til NTB.

– Hvis du ikke har behov for å dra ut, bør du holde deg i ro til veiene blir klare. Hvis de blir klare i dag, sier Bjerkli.

New Zealand kutter UNRWA-støtte

New Zealand føyer seg inn i rekken av land som midlertidig stanser sitt økonomiske bidrag til FNs hjelpeorganisasjon for palestinske flyktninger. Statsminister Christopher Luxon sier New Zealand stanser utbetalingene inntil påstanden om at flere av organisasjonens ansatte bidro til Hamas-angrepet mot Israel 7. oktober er gransket.

Flere UNRWA-ansatte er allerede sparket, og organisasjonen har lovet en grundig gransking. Israel har sagt at de vil stanse organisasjonens arbeid i Gaza etter krigen.

Nordirske unionister tilbake i folden

Unionistpartiet DUP sier de er klare til å gå tilbake til regionalstyret og maktdelingen i Nord-Irland etter å ha blitt enige med den britiske regjeringen om hvordan handelsreglene etter brexit skal håndteres. I snart to år har DUP boikottet lokalstyret fordi de mener brexit-avtalen skilte ut Nord-Irland fra resten av Storbritannia.

Nord-Irland og bevaringen av grensefrihet på øya Irland var den vanskeligste floken i brexit-forhandlingene med EU.

Flere raketter fra Nord-Korea

Det sørkoreanske forsvaret sier Nord-Korea har skutt opp flere uidentifiserte krysserraketter tirsdag.

Rakettene ble sendt ut mot havet vest for Koreahalvøya, opplyser generalstaben i Sør-Korea.

DiCaprio lager «Et glass til» på nytt

Den danske Oscar-vinneren «Et glass til» skal nyinnspilles i amerikansk versjon. Leonardo DiCaprio blir produsent, mens komiker Chris Rock skal ha regien. Allerede våren 2021 ble det kjent at DiCaprio vurderte en engelskspråklig nyinnspilling av Thomas Vinterbergs film fra 2020.