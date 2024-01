Lovforslaget ble vedtatt i statsråd på fredag, men trer ikke kraft før 1. februar, skriver Lovdata.

De nye bøtesatsene starter på 1150 kroner og beveger seg opp til 15.850 kroner, avhengig av hva slags trafikklovbrudd som er blitt begått.

Naf er skeptiske

For eksempel kan man ilegges et forenklet forelegg på 8200 kroner om man kjører i strid med trafikkskiltene, men hvis man blir tatt for ulovlig mobilbruk, er boten på 10.200 kroner.

Da forslaget kom på bordet før jul, mente Naf at økningen kom for tidlig.

– Det var mye skepsis til den forrige økningen, og om det ville virke etter hensikten. Vi etterlyser en grundig gjennomgang om de økte bøtene faktisk har hatt en effekt på trafikksikkerheten og om det har blitt færre lovbrudd etter økningen, sa pressesjef Ingunn Handagard i desember.

Fikk problemer

Da politiet innførte de nye satsene i fjor, økte satsene med 30 prosent. Den første uken ble det imidlertid skrevet ut bøter etter gamle satser da politiets IT-systemer ikke var oppdatert.

– Vi fikk ikke meddelt dem før 1. februar. Derfor har vi ikke klart å komme i gang med de nye satsene. IT-systemene våre er ikke oppdaterte, forklarte UP-sjef Knut Smedsrud til Aftenposten.