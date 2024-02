Støre måtte svare på flere spørsmål om pengemangelen i politiet da han møtte i den muntlige spørretimen i Stortinget onsdag.

Fremskrittspartiets leder Sylvi Listhaug tok opp tråden fra Høyre om kutt i politiet og viste til at flere svenske gjengkriminelle var blitt pågrepet i Oslo i den senere tid.

– Ser ikke statsministeren nå at det er på tide å våkne, spurte Listhaug.

– Jeg er lys våken, svarte Støre, men sa at det politiets ansvar å gjøre sine prioriteringer.

– Jeg tror vi skal være klar over at når det er et så alvorlig bilde i vårt naboland Sverige, det landet vi har mest utveksling med, mest reiser, mest varer, så er det klart at vi er ikke immune for det, la statsministeren til.

Etterpå la han likevel til at prisstigningen og høy inflasjon også har preget politiets handlingsrom.