– Kripos sine spesialhunder har gjennomført planlagte undersøkelser på gården. Vi kan ikke kommentere om de har funnet noe eller ei, skriver Innlandet politidistrikt i en pressemelding fredag.

En mann i 30-årene som bodde på gården, ble meldt savnet av familien 12. januar.

Forrige uke ble det funnet brente levninger på gården. De er fortsatt ikke identifisert.

– Forfatningen til levningene har gjort at undersøkelsene tar noe lengre tid enn først antatt, samt at det er stor pågang av andre prioriterte saker. Tilbakemeldingene fra Kripos og Rettsmedisinsk institutt ved Oslo universitetssykehus er at vi tidligst vil få svar i midten av neste uke, opplyser politiet fredag.

24. januar ble en kvinne i 40-årene som også holdt til på gården, pågrepet. Hun er siktet for medvirkning til drap. Kvinnen nekter straffskyld.

Etterforskningen pågår for fullt, men det blir pause i helga. Neste oppdatering kommer tidligst mandag, ifølge politiet.