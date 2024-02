– Reportere uten grenser arbeider globalt for fri presse og fremmer retten til tilgang på fri og pålitelig informasjon. I essens er det symbiotiske forholdet mellom en fri presse, demokrati og fred hjørnesteinen i et fredelig, rettferdig og stabilt samfunn, skriver Stensland i en epost til NTB onsdag kveld.

I sin nominasjon påpeker han at organisasjonen kjemper for journalister verden over.

– Bare i fjor ble 47 journalister drept. Deres ubøyelige innsats mot desinformasjon og propaganda bidrar betydelig til å fremme et mer informert og transparent globalt samfunn, noe som gjør dem verdige mottakere av denne prestisjetunge æren, skriver Stensland.