Mens ekstremværet er over for denne gang, er et nytt uvær på gang på Vestlandet fredag og i helga.

I lavlandet ved de store byene regner det mye, men er fine kjøreforhold, men litt opp i høyden kan det bli glatt når nedbøren legger seg som slaps.

Nedbørsmengdene gjør at det er farevarsel for jord- og sørpeskred flere steder, samt for snøskred i Sogn. Riksvei 13 inn mot Odda er stengt på grunn av rasfare og åpner tidligst lørdag.

Vegtrafikksentralen vest ber folk melde fra om de ser land- eller snømasser bevege seg.

– Veien kan bli stengt på kort varsel. Skal du ut på lengre tur, bør du planlegge og forberede deg på at det kan skje endringer. Sjekk 175.no før du drar ut, og ha med rikelig drivstoff til å kunne kjøre omveier eller stå og vente hvis noe skulle skje, sier trafikkoperatør Magnus Maridal til NTB.

Flere fjelloverganger – som riksvei 7 over Hardangervidda, riksvei 13 over Vikafjellet og fylkesvei 53 Tyin-Årdal – er stengt i morgentimene. Andre fjelloverganger kan bli stengt eller få kolonnekjøring på kort varsel.