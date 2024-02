– Verden står overfor store og sammenfallende kriser. Klima, natur, menneskerettigheter og folkeretten er under press. FNs generalsekretær António Guterres bidrar med sitt lederskap og modige arbeid til å gi håp om at verden kan løse utfordringene. Derfor har jeg nominert ham til Nobels fredspris, sier Lan Marie Berg.

Hun peker også på hans personlige mot og integritet i møte med krigene i Ukraina og Gaza, hans tydelige stemme i klimakampen og hans viktige kamp for menneskerettighetene og folkeretten.

– Han verner om FN-paktens prinsipper i en tid der mange undergraver den, sier hun i en pressemelding.

«Guterres tale er ikke pakket inn i diplomatiske termer. Guterres uttaler seg med en klar basis i vitenskap, samtidig som han er klart styrt av et moralsk kompass og et personlig engasjement som gjør at han blir hørt», heter det blant annet i begrunnelsen.