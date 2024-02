– Alle land står foran de samme utfordringene, derfor er dette samarbeidet så viktig, sier Linda Granlund, divisjonsdirektør for folkehelse og forebygging i Helsedirektoratet, til NTB.

Onsdag går det offisielle startskuddet for Joint Action Prevent NCD, som er den største europeiske satsingen på folkehelse og forebygging av ikke-smittsomme sykdommer noen gang. 20 prosent av EUs totale helsebudsjett, rundt én milliard kroner, er satt av. Det betegnes som «en ny æra innen helsefremmende arbeid».

– Det finnes mye kunnskap om at vi kan forebygge ikke-smittsomme sykdommer. De har felles risikofaktorer, spesielt knyttet til usunt kosthold, høyt alkoholforbruk, fysisk inaktivitet og tobakksrøyking. Nå skal myndighetene samarbeide om hvordan man best reduserer dem. For slik det er nå, kjenner vi for eksempel til kostanbefalingene, men vi følger dem jo ikke, påpeker Granlund.

Norge skal gi og ta

Målet er å identifisere og innføre de mest effektive tiltakene for å forebygge kreft og andre ikke-smittsomme sykdommer, som type 2 diabetes og hjerte- og karsykdommer. Landene har ulike erfaringer og tiltak de kan bidra med, og ulike utfordringer der de trenger innspill.

Granlund er prosjektkoordinator, mens spesialrådgiver Knut Inge Klepp i Folkehelseintituttet (FHI) er vitenskapelig koordinator.

– Vi er stolte over å få lede dette. Det er kjempestort med et så stort og ambisiøst prosjekt. Norge har mye å lære og mye å bidra med, sier Granlund.

Hun nevner eksempelvis at vi kan lære mye om tilrettelegging av nærmiljøer, som kan gjøre det lettere å ta de sunne valgene.

Lange, gode liv

25 nasjoner deltar i det fireårige prosjektet. I nasjonale dragkamper om helsemidler taper ofte forebyggende tiltak, fordi for eksempel akutte behandlingstiltak framstår som viktigere. Granlund tror samarbeidet vil gi myndighetene kunnskap og støtte som gjør det lettere å få gjennomslag for og rulle ut forebyggende tiltak.

Ikke-smittsomme sykdommer (NCD-er) står for den største delen av de europeiske landenes helseutgifter. De bidrar ikke minst til enorme samfunnskostnader i tap av produktivitet og tap av arbeidskraft. Mer enn 75 prosent av oss kommer til å dø av en NCD, og kanskje måtte leve og slite med den lenge i forkant, slik situasjonen er nå.

– Vår visjon er god helse, gode liv. Vi skal ikke leve evig noen av oss, men det er viktig å leve godt veldig lenge, å utsette disse sykdommene, som koster mye både i livskvalitet og for samfunnet, sier Granlund.

Helseminister Ingvild Kjerkol​ står for den offisielle åpningen av prosjektet i Oslo onsdag.