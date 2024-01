Rødt farevarsel for ekstremvær

Det har allerede vært noen dager med kraftig uvær i store deler av landet – og i dag blir det verre. Det er sendt ut rødt farevarsel for ekstremværet Ingunn. Det gjelder fra Møre og Romsdal og oppover kysten til Helgeland sør for Bodø. Blant byene som rammes er Ålesund, Molde, Kristiansund, Trondheim og Steinkjer.

Uværet slår først inn over Møre og Romsdal og Nordfjord. Der øker faren fra 12-tida. Fot Trøndelag og Helgelands del er det fra 19-tida faren øker. I farevarselet står det at det er farlig å være utendørs og at folk blir bedt om å holde seg inne.

Det er i tillegg gult og oransje farevarsel flere andre steder.

FN-domstolen konkluderer om Russland

Ukraina har trukket Russland inn for domstolen i Haag med anklager om at landet finansierer terrorisme og diskriminering. Onsdag kommer FN-domstolens konklusjon i saken.

Statsministeren i Tromsø

Statsminister Jonas Gahr Støre (Ap) er i Tromsø for å delta på konferansen Arctic Frontiers. Tirsdag måtte arbeidsminister Tonje Brenna (Ap) avlyse sitt besøk til konferansen grunnet uværet i Nord-Norge, mens utenriksminister Espen Barth Eide (Ap) var på plass i Tromsø.

Støre ble møtt av Gaza-demonstranter da han ankom Tromsø tirsdag.

Palestina-aksjon utenfor NRK på Marienlyst

Aksjonsgruppe Palestina har planlagt å gjennomføre en aksjon utenfor NRKs lokaler på Marienlyst i Oslo. Gruppa krever at NRK råder Den europeiske kringkastingsunionen til å utestenge Israel fra Eurovision 2024.

Møte i Sikkerhetsrådet

FNs sikkerhetsråd møtes i New York for å diskutere FN-domstolen ICJs beslutning om å gi Israel ordre om å hindre folkemord i Gaza.

Haaland tilbake i troppen når City møter Burnley

Erling Braut Haaland er tilbake i Manchester City-troppen etter et skadeavbrekk siden begynnelsen av desember. Onsdag møter han og City-stjernene Burnley i 22. runde av Premier League.