– Hun erkjenner ikke straffskyld, sier kvinnens forsvarer, advokat Petar Sekulic, til Aftenposten.

Kvinnen ble omtalt i en rekke mediesaker om skytingen mot utestedene London Pub og Per på hjørnet 25. juni 2022. Kvinnen sa at hun var utenfor London Pub da både hun og en kamerat ble skutt, og at de to kom seg i sikkerhet sammen.

Flere medier trakk og beklaget saker der hun fortalte om sine påståtte opplevelser.

Politiet bekreftet i november i fjor at de hadde siktet en person for falsk forklaring i forbindelse med masseskytingen. Oslo politidistrikt bekrefter overfor avisen at tiltalen er forkynt for henne. Politiadvokat Anne Cathrine Aga har ikke kommentert saken. Det er satt av tre dager rettssaken, som starter i Oslo tingrett 3. juni.