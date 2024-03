– Jeg vil på vegne av regjeringen ønske kongen vår velkommen hjem. Jeg er glad for at reisen gikk bra og at kongen nå er trygt hjemme i Norge, sier Støre til NTB.

Statsministeren takker alle som de siste dagene har jobbet for å legge til rette for hjemreisen for kongen og dronningen, både her hjemme og i Malaysia.

– Jeg ønsker kongen vår fortsatt god bedring og ser fram til at han kan fortsette den gode og viktige jobben han gjør for landet vårt, sier Støre videre.