– Jeg er glad for denne historiske og brede politiske enigheten om et mer rettferdig pensjonssystem. Avtalen illustrerer at vi kan samle solide flertall rundt løsninger som er bra for folk, og som kan stå over tid, sier Brenna.

Blant annet er det enighet om at pensjonsalderen gradvis skal økes fra og med 1964-kullet. Det skal også etableres en «sliterordning».

– Arbeidskraften er vår klart viktigste ressurs, og et viktig mål med pensjonssystemet er å bidra til at folk kan stå litt lenger i jobb etter hvert som vi lever lenger. Samtidig er det behov for tiltak som gjør pensjonssystemet mer sosialt, spesielt for dem som av ulike årsaker ikke kan jobbe fram til pensjonsalderen, sier Brenna.

Hun sier avtalen ikke er en sparereform, men grep som gir mer rettferdig pensjon for folk, og forutsigbarhet for pensjonssystemet fremover.

Regjeringspartiene Ap og Sp er enige om avtalen sammen med Høyre, SV, Venstre, KrF og MDG.