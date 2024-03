Kongen får behandling på Rikshospitalet

Kong Harald er på Rikshospitalet etter at han ved 23-tiden i går kveld ankom Norge etter å ha vært innlagt på sykehus i Malaysia med en infeksjon. Kongen blir værende på Rikshospitalet i noen dager, for behandling og ro, opplyser Kongehuset. Det er mulig det vil komme oppdateringer om kongens helsetilstand i dag.

Havarikommisjonen informerer om ulykkeshelikopter

Havarikommisjonen skal holde pressekonferanse om undersøkelsene av helikopteret som havarerte i sjøen vest for Bergen onsdag kveld. En kvinne i 60-årene mistet livet i ulykken. I tillegg ble de fem andre om bord sendt til sykehus etter å ha blitt hentet opp av sjøen. Pressekonferansen starter klokken 13.

Stordalen må møte i retten for et skattekrav

I dag starter rettssaken der staten krever flere hundre millioner kroner i ubetalt skatt fra hotelleier Petter Stordalen. Staten mener Stordalen har utnyttet en skattefordel via holdingselskapet Strawberry som han ikke hadde rett på. Stordalens advokat hevder overfor E24 at ingen skatteregler er brutt. Saken vil gå for retten fram til 11. mars.

USAs høyesterett kommer med kjennelse

USAs høyesterett varsler en kjennelse i dag, i forkant av Colorado og 14 andre amerikanske delstater holder primærvalg på det som er kjent som supertirsdag. Høyesterett har ikke spesifisert hvilken avgjørelse som vil bli fattet, men 8. februar hørte dommerne Donald Trumps forklaring i anken på beslutningen til Colorados øverste domstol. I desember utestengte denne domstolen Trump fra nominasjonsvalg i delstaten.

FN-møter om Gaza

FNs hovedforsamling skal holde et møte om Gazastripen fra klokka. 16. Senere i dag, klokka 21, skal forsamlingen ha et møte om FNs organisasjon for palestinske flyktninger (UNRWA). UNRWA-leder Philippe Lazzarini skal orientere hovedforsamlingen om situasjonen i Gaza.

Israelsk minister til Det hvite hus

USAs visepresident Kamala Harris skal møte minister Benny Gantz i den israelske regjeringens krigskabinett i Det hvite hus i dag. Samtalene ventes å dreie seg om reduksjon av sivile palestinske tap, arbeidet med å få i stand en midlertidig våpenhvile, løslatelse av gisler på Gazastripen og økning i nødhjelp til Gaza.

USA og Sør-Korea holder militærøvelse

En årlig, felles militærøvelse for styrker fra Sør-Korea og USA starter i dag. Øvelsen skal pågå i elleve dager. Mulig nordkoreansk bruk av atomvåpen er temaet for øvelsen.

Arsenal på poengjakt i gullkampen

Martin Ødegaard og Arsenal må ha tre poeng i bortemøtet mot Sheffield United om de skal holde følge med Liverpool og Manchester City i gullkampen i Premier League. Med en kamp mindre spilt ligger London-laget fire poeng bak Manchester City og ytterligere ett poeng bak serieleder Liverpool. Kampen avslutter den 27. runden av serien.