Dette arbeidet er i dag plassert organisatorisk under Norad i Oslo. Regjeringen har som mål at statlige arbeidsplasser skal være til stede i større deler av landet.

– Det er et sterkt og godt fagmiljø for bistandsarbeid i Førde, så evalueringsvirksomheten av norsk bistand passer som hånd i hanske, sier utviklingsminister Anne Beathe Tvinnereim (Sp).

Hun viser til at evalueringsvirksomheten skal være uavhengig. Det er derfor ønskelig at evalueringsavdelingen ikke lenger skal ligge under Norad.

Flyttingen av denne avdelingen gjelder ni årsverk. Regjeringen vil se på hvilke andre funksjoner som også kan flyttes for å nå antallet på minst 15 årsverk.

Evalueringsavdelingen som blir flyttet, skal samlokaliseres med Norec (tidligere Fredskorpset), som flyttet til Førde for seks år siden.