Niende måned på rad med rekordhøy temperatur

Den globale snittemperaturen har ligget på rekordhøye nivåer helt siden i fjor sommer, ifølge EU-forskere. EUs klimaovervåkingstjeneste C3S opplyser at det også i februar ble satt ny månedsrekord. Tallene ble gjort kjent i natt.

Gjennomsnittstemperaturen i verden lå 0,12 grader over forrige februarrekord fra 2016, ifølge forskernes beregninger. Avviket fra nivået i førindustriell tid var på 1,77 grader.

Kinas utenriksminister: USA har feil oppfatning

USA fortsetter å ha feil oppfatning av Kina og har fortsatt ikke innfridd sine løfter, sier Kinas utenriksminister Wang Yi.

På en pressekonferanse i natt norsk tid i tilknytning til den årlige folkekongressen understreket utenriksministeren at han mener det har vært noe framgang etter at presidentene Joe Biden og Xi Jinping møttes i november.

Tre drept på skip i Rødehavet

Tre sjøfolk ble drept og minst fire skadd i et Houthi-angrep mot et bulkskip utenfor Jemen, ifølge amerikanske myndigheter. Ifølge USAs regionale overkommando – Centcom – er det den flernasjonale besetningen på skipet True Confidence som melder dette i natt norsk tid. Tidligere på dagen ble det meldt om to drepte.

Dette er de første dødsfallene som følge av houthienes angrep i farvannene i regionen. Angrepet skjedde utenfor Jemens sørkyst, nær byen Aden, i går.

Mann mistenkt for drapsforsøk i Linköping

Ingen ble skadd da en gjenstand detonerte ved et hus i Linköping i Sverige. En mann i 30-årene er mistenkt for drapsforsøk. De første meldingene om eksplosjonen ved en flermannsbolig i bydelen Johannelund kom rett før klokka 1.

De siste dagene har det vært flere eksplosjoner i Sverige – tre i stockholmsområdet og en dobbelteksplosjon i Göteborg. Det er ifølge nyhetsbyrået TT for tidlig å si om hendelsen i Linköping kan kobles til noen av de andre.

«Rust»-våpenansvarlig kjent skyldig i uaktsomt drap

Kvinnen som var våpenansvarlig under innspillingen av filmen «Rust», er kjent skyldig i uaktsomt drap. Fotograf Halyna Hutchens døde i hendelsen i 2021. Det er en jury i delstaten New Mexico som har kommet fram til slutningen i saken mot våpenansvarlig Hannah Gutierrez-Reed. Hun risikerer 18 måneders fengsel. Forsvareren opplyser at avgjørelsen vil ankes.

Det var skuespiller og produsent Alec Baldwin som avfyrte det skjebnesvangre skuddet. Baldwin har erklært seg ikke skyldig og sier han ikke trykket på avtrekkeren. Baldwin er også tiltalt for uaktsomt drap, og rettssaken mot ham starter 10. juli.

Mann alvorlig skadd etter å ha blitt slått ned i Oslo

En mann i 40-årene er alvorlig skadd etter at han i natt ble slått ned og sparket i hodet på Grünerløkka i Oslo. Politiet opplyser at de søker etter to mistenkte, men ved 5-tiden var fortsatt ingen pågrepet.

Til NRK opplyser politiet at mannen er alvorlig skadd. Vitner har forklart politiet at partene trolig ikke kjente hverandre fra tidligere.

Tre personer til sykehus etter ulykke i Sveio

Tre personer er fraktet til sykehus med ukjent skadeomfang etter at en bil kjørte ut av veien i Sveio kommune i Vestland.

Politiet opplyser at det er ukjent skadeomfang, men at alle var bevisst da de ble fraktet til sykehus. Politiet meldte om ulykken klokken 0.14 i natt.

Russiske tennisspillere får delta i OL

Det internasjonale tennisforbundet har bestemt at russiske og belarusiske spillere får være med som nøytrale utøvere under OL og Paralympics i Paris. Dette gjelder både i single og double, opplyste Det internasjonale tennisforbundet (ITF) i natt norsk tid.

De nøytrale utøverne vil konkurrere uten flagg og emblemer, og det vil heller ikke bli spilt nasjonalsanger. Utøvere som aktivt støtter krigen i Ukraina, får ikke delta, ei heller de som er en del av de militære styrkene i Russland eller Belarus.

Nadal trakk seg fra turnering

Den 37-årige tennislegenden Rafael Nadal har trukket seg fra Indian Wells-turneringen i California og sier han «ikke er klar for spill på toppnivå». Avgjørelsen ble kjent i natt norsk tid, samme dag som spanjolen skulle spille kamp i første runde i Masters 1000-turneringen.

Han blir erstattet av indiske Sumit Nagal, som er rangert som nummer 101 i verden. Nadal har på sin side tilbrakt 209 uker som verdensener, men er nå rangert som nummer 652, etter at han var satt ut i nesten ett år med en hofteskade.